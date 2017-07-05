Bonzai içen genç seferleri aksattı

Durak içerisinde bir bankın yanında yerde baygın halde yatan genç, vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların uyarısıyla, güvenlik görevlileri devreye girerek, 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bonzai kullandığı için bayıldığı öne sürülen gence ilk müdahaleyi metrobüs durağında yaptı. Müdahale sonucu ayıltılan ve bir banka oturtulan genç, ambulansa binmemek için direndi. Agresif tavırlar sergileyen genç, tedavi olmayı reddetti.

Bağımlı genç ile sağlık ekipleri arasındaki konuşma dakikalarca sürdü. "Vallahi bir şey yok ya" ve "İyiyim ben" gibi sözlerle, kendisini götürmeye gelen ambulansa binmemek için direnen genç, ambulans metrobüs hattının Söğütlüçeşme istikametinde bekleme yapması nedeniyle metrobüsler peş peşe sıralandı. Metrobüsler kuyruk oluştururken, seferlerde gecikme meydana geldi. Dakikalar süren bekleyişin ardından bir metrobüs şoförü tepki gösterdi ve sağlık ekipleri madde bağımlısını durakta bırakarak, olay yerinden ayrıldı.