Bonzai içince araçla manava daldı

Kağıthane 'de bulunan Yeşilce Caddesi'nde meydana gelen kaza 6 Nisan Perşembe günü meydana geldi. Genç bir kişi, çalıştığı iş yerinin aracıyla, eğimi yüksek bir sokaktan Yeşilce Caddesi’ne bağlanmak için inerken, aracın kontrolünü kaybederek, caddeyle sokağın birleşim noktasında yer alan bir marketin manav reyonuna daldı. Aracı kullanan gencin bonzai kullandığı iddia edildi. Korkunç kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 2 çocuğuyla beraber manav reyonundan alışveriş yapan bir kadının, kaza anından saniyeler önce markete girerek, tezgahtarın ise aracın altında kalmaktan üzerinde ‘ölüm tehlikesi’ uyarısı bulunan elektrik direği sayesinde son anda kurtulduğu öğrenildi. Elektrik direğine çarparak duran araç marketin manav bölümünü savaş alanına çevirdi.

Pişkin pişkin gülen gence tepki

Kazanın ardından bir süre hareketsiz şekilde kaldıktan sonra kendine gelen genç, aracın içerisinden inmedi. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen gencin, ‘Nasıl yaptın? Fren mi tutmadı?’ sorusuna cevap verirken konuşmakta zorlandığı görüldü. Korku dolu anlara neden olan genç çevredeki vatandaşların tepkisine neden olurken, bir vatandaş maddenin etkisiyle gülen gence fiziksel müdahalede bulundu.