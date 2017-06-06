Bonzai kullanan genç Taksim Meydanı'nda yığılıp kaldı

Taksim Meydanı'nda uyuşturucu madde kullanıp ve fenalaşarak bayılan gencin yardımına sağlık ekipleri yetişti. Sağlık personeline uzun süre direnen genç vatandaş, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Taksim Meydanı’nda hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar, gencin uyuşturucu kullandığından şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kullandığı maddenin etkisiyle ayakta durmakta zorlanan genç kaldırıma oturtularak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri uyuşturucu madde kullanan gence müdahale etmek istedi.
Genç uyuşturucunun verdiği etkiyle sağlık ekiplerine direnmeye başladı. Gencin şoka girmesini engellemeye çalışan 112 acil servis personeli uzun uğraşlar sonunda çikolata yedirerek bilincini açık tuttuğu gence ilk müdahaleyi yaptı. Ardından uyuşturucu madde kullanan genci Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. İHA