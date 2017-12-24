Bonzai kullanan şoför dehşet saçtı

İstanbul’da bonzai kullanan kamyon sürücüsü faciaya yol açıyordu. Kaza, Bahçelievler’de meydana geldi. Yolda seyir halindeyken bonzai kullandığı iddia edilen kamyon sürücüsü bilincini kaybederek kendinden geçti. Uyuşturucu maddenin etkisiyle sürücü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce park halindeki iki araca çarptı, ardından da yol kenarında bulunan kuyumcu dükkanına girdi. Bu sırada kaldırımda yürüyen yayalar etrafa koşarken, dükkanda da büyük panik yaşandı.

Yayaların yoğun olduğu saatte yaşanan kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü. Kazanın ardından panikleyen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bonzainin etkisinde olan kamyon sürücüsünü kontrol altına almakta zorluk çekti. Güçlükle kontrol altına alınan kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aracın içerisinde bonzai paketleri bulundu

Kamyonun çarptığı kuyumcunun sahibi Cahit, büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Cuma vakti namaz vaktiydi burası kalabalıktı. Bahçelievler’in yaya olarak en kalabalık noktası, büyük bir hızla geldi.

Bilinci yoktu polis ekipleri de aracın içerisinde bonzai paketleri ve şırıngalar buluyor. Arabalara çarpıyor çok fazla da yaya vardı şükür kimseye bir şey olmadı. Biz dükkandaydık korktuk. Vitrinin camı kırıldı burada yağma da olabilirdi ama Allah bizi korudu. Cuma çıkışı cemaat dağılıyordu şükür kimseye bir şey olmadı. Burada şirket sahibinin de bize yardımcı olması lazım maddi hasar büyük" dedi.

10 kişi kamyonun altına kalıyordu

Kazanın olduğu caddede esnaflık yapan İsmail Öz ise arabanın çok hızlı olduğunu ve kamyonun çarptığı aracın faciayı önlediğini belirterek, "Olay yanımda oldu araba hızlıydı buradaki araba olmasaydı burada 10 kişi kamyonun altında kalmıştı. Ben kapıyı açtım aracın frenine basmak için ama adam zombi gibi düşmüştü. Ben de bıraktım direkt oraya girdi. Polisler bile ters kelepçe takıp götürdü. Ben böyle bir şey ilk defa gördüm" diye konuştu.

İHA