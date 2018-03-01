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Borulardan uyuşturucu hap çıktı

Nakliye işi yapan baba ve oğlun taşıdığı su arıtma pompası borusu ve pistonların içinde 633 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisler sanayiye götürdükleri kamyonu aramak için işçi gibi çalışarak torna makinesi başında boruları ve pistonları tek tek kesti

01 Mart 2018 Perşembe 17:26
Borulardan uyuşturucu hap çıktı

Adana'da nakliye işi yapan baba ve oğlun taşıdığı su arıtma pompası borusu ve pistonların içinde 633 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. D-400 karayolunda uygulama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.

Hassas burunlu narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine polisler detaylı aramaya geçti.

Polis, kamyonette bulunan baba Ali K. (43) ile oğlu Ömer K'ya (19) tahta kasanın içerisinde ne olduğunu sordu. Aracı en yakındaki metal sanayiye götüren ekipler, ağır çelik pistonları atölyede torna makinesiyle açtı. Ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Polisler, işçi gibi torna makinesi başında boruları ve pistonları tek tek kesti. İçleri açılan boru ve çelik malzemelerin içinden 633 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis haplara el koydu.

Piyasa değeri 10 milyon lira

Ele geçirilen uyuşturucu hapların piyasa değerinin 10 milyon olduğunu öğrenildi. Baba ile oğlu ise ekipler tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Baba oğlun sorgularında, piston ve su arıtma cihazı içindeki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını, taşımacılık yaptıklarını ve bu malzemeyi de para karşılığı Adana'ya getirdiklerini söyledikleri ileri sürüldü.

İfadelerinin ardından baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ali K. tutuklanırken, oğlu ev hapsi cezası alarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İHA

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