Adana'da kavga ettiği pazarcıya boş tabanca doğrultan halı yıkamacı, pazarcının oğlu tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Olay, önceki gün Seyhan ilçesindeki Yurt Mahallesi'nde bulunan bir pazar yerinde meydana geldi. Pazarda tezgah açan Mehmet S.'nin yere serdiği brandanın üzerine halı yıkamacı Bahri Parlakkan'ın otomobilini park etmesi nedeniyle ikili arasında kavga çıktı. Bahri Parlakkan tarafından darp edilen Mehmet S., lise öğrencisi oğlu A.S.'yi arayarak olayı bildirdi. A.S. ise dedesinin evindeki pompalı tüfeği alarak olay yerine geldi. Gencin elinde pompalı tüfeği gören Bahri Parlakkan, belinden tabancasını çıkararak Mehmet S.'ye yöneltti. Bu sırada heyecanlanan genç, tetiğe basarak Parlakkan'ı sırtından ağır yaraladı. Bahri Parlakkan kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, olay yerinden kaçan katil zanlısı genç polis tarafından yakalandı. Baba-oğul ile yanlarında çalışan Suriyeli Mustafa Ali gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin Bahri Parlakkan'ın tabancasında yaptığı incelemede, namluda ve şarjörde mermi bulunmadığı tespit edildi. İHA
Boş tabanca doğrulttu tüfekle vuruldu
Adana'da kavga ettiği pazarcıya boş tabanca doğrultan halı yıkamacı, pazarcının oğlu tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.
04 Nisan 2017 Salı 15:19
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