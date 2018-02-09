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Boya, 17 öğrenciyi hastanelik etti 

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir sağlık lisesinde boyadan etkilenen öğrenciler hastanelik oldu. Konu hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerekli incelemenin başlatıldığı açıklandı

09 Şubat 2018 Cuma 17:32
Boya, 17 öğrenciyi hastanelik etti 

Kocaeli’nin Derince İlçesi Çınarlı Mahallesi Berat Sokak üzerinde bulunan Seka Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Lise’sinde meydana gelen olayda, okulda süren iki günlük boyama işlemi gece saatlerinde de devam etti. Gece boyanan sınıflarda sabah derse giren 17 öğrenci boyadan etkilendi.

Olayı gören öğrenciler ve öğretmenler tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 17 öğrenci Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın yaşandığı okulun yöneticileri ise basın mensuplarının görüntü almasını engelleyemeye çalıştı.Öğrenciler hastanede tedavi altına alınırken olayı duyan öğrenci velileri hastaneye akın etti. Çocuklarını baygın bir şekilde gören veliler, okul yönetimine tepki gösterdiler.

Okulun bu olayda ihmali olduğunu düşünen öğrenci velileri, şikayetçi olacaklarını söyledi. Öğrencilerin ise sağlıklarının iyi olduğu öğrenildi.

'Gerekli incelemeyi başlattık'

Konu ile ilgili açıklama yapan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, "Okul müdürümüz, iyi niyetli bir şekilde okulun bodrum kısmını boyayarak yenilemek istemiş.

Normalde bu işin hafta sonu yapılması lazım. Kendisi de çalışmaların hızla bitmesi için dün gece saatlerine kadar okulda boyama yapmış. Ancak bu sabah devam eden boyamada kullanılan yağlı boya içerisindeki tiner ve boya kokusu, ilk belirlemelere göre okuldaki 8 öğrencimizi etkilemiş.

Öğrenciler tedbiren ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kontrollerinin ardından ise taburcu edildiler. Biz konu hakkında gerekli incelemeyi başlattık" dedi.
İHA

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