İzmir'in Dikili ilçesinde 59 yaşındaki Yahya Cengiz K. boşandığı eşini başına çekiçle vurduktan sonra çıplak bir şekilde sokağa attı. Defalarca başına çekiç darbesi alan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, önceki akşam Gazi Paşa Mahallesi Duygu sitesinde meydana geldi. Antalya’da yaşayan 59 yaşındaki Yahya Cengiz K. boşandığı eşi 33 yaşındaki Işık İ.’nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yahya Cengiz K., eline aldığı çekiçle defalarca Işık İ.’nin başına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan ve kafası parçalanan Işık İ., daha sonra eski kocası tarafından çıplak bir şekilde sokağa çıkarıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Işık İ.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası Yahya Cengiz K., polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırırdı. Ayrıca, ikilinin 8 yaşlarında bir kızlarının olduğu ve annesinin yanında kaldığı belirtilirken olay esnasında dışarıda olduğu öğrenildi. İHA
Böyle vahşet görülmedi
İzmir'in Dikili ilçesinde 59 yaşındaki Yahya Cengiz K. boşandığı eşini başına çekiçle vurduktan sonra çıplak bir şekilde sokağa attı.
16 Mayıs 2017 Salı 14:38
Bu haber kez okundu.