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BTP MYK üyesi Hasan Çakır'ın babası Hakk'ın rahmetine kavuştu

Bağımsız Türkiye Partisi önemli bir ismini kaybetti. MYK üyesi Hasan Çakır'ın babası, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erimhan ve Dr. Şenol Şensoy'un kayınpederi Sebahattin Çakır Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum dün İstanbul Eyüp'te son yolculuğuna uğurlandı.

28 Eylül 2017 Perşembe 09:02
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BTP MYK üyesi Hasan Çakır'ın babası Hakk'ın rahmetine kavuştu

Bağımsız Türkiye Partisi acı bir kayıp verdi.

MYK üyesi Hasan Çakır'ın babası ve aynı zamanda genel başkan yardımcısı Ahmet Erimhan ve Dr. Şenol Şensoy'un kayınpederi Sebahattin Çakır vefat etti.

Merhum için İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene merhumun ailesinin yanısıra BTP kurmayları ve çok sayıda partili katıldı.

Sebahattin Çakır'ın cenaze namazı ikindi namazını müteakip ilahiyatçı yazar Müslim Karabacak tarafından kıldırıldı.

Cenaze namazının ardından merhumun naaşı Eyüp Pier Loti Mezarlığına götürüldü.

Toprağa verilirken Sebahattin Çakır için Kur'an okundu, dualar edildi.

BTP Liderinden taziye mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi genel başkanı Prof. Dr. Haydar Baş merhum için taziye mesajı yayınladı.

BTP liderinin mesajı şöyle:

"Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dr. Şenol Şensoy'un kayınpederi MYK üyesi Hasan Çakır'ın muhterem babası Sebahattin Çakır beyefendinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet ve mağfiret, kederli ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederim."

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 28.09.2017 19:14
Anahtar Kelimeler:
Sebahattin çakırHasan çakırBTP
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