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Bu gece 'Vira Bismillah!

Ülke genelinde denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, bu gece sona erecek. Avlanma yasağı süresince hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açılacak

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Bu gece 'Vira Bismillah!
Ülke genelinde denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, bu gece sona erecek. Avlanma yasağı süresince hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açılacak

Balıkçılar, sezona bol miktarda palamut avlayarak başlamayı ümit ediyor. Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, yaptığı açıklamada, av yasağının sona ermesiyle balıkçıların denize açılarak rızıklarını arayacağını söyledi. Küçük ve büyük balıkçı teknelerinin hazırlıklarını tamamladığını belirten Arslan, kaptanların ve tayfaların heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğunu vurguladı.

Av yasağının sona ereceği günün Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk geldiğini anımsatan Arslan, "Balıkçıların bir kısmı denize açılmayacak dolayısıyla da tam anlamıyla sezonunun açılması bu anlamda bir, iki gün gecikecek." dedi. Arslan, sezona palamut avcılığıyla başlanacağını ifade ederek, hem balıkçıyı hem de vatandaşı memnun eden av süreci yaşanmasını ümit ettiklerini aktardı.

Özellikle Samsun-Hopa arasında balık miktarının az olduğunu gözlemlediklerini dile getiren Arslan, "Sinop'ta batıya doğru balık bol görünüyor. Şu anda çapariyle o bölgelerde güzel balık avlanıyor. Batı bölgelerimizdeki bolluğun, bizim bölgemizde de olmasını ümit ediyoruz." diye konuştu. AA

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