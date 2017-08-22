Bu kaçıncı baskın! Mersin’in Tarsus ilçesinde sendika adı altında tombala oynatan iş yeri 8. kez basıldı. Jandarma, Yenice Taşımacılık ve İşçi Sendikası adlı derneğe yaptığı operasyonda tombala oynarken yakaladığı 77 kişiye 17 bin 479 TL para cezası kesti

22 Ağustos 2017 Salı 15:08 Bu haber kez okundu.