Bu kadarına da pes

İstanbul Bağcılar’da Lüks araçla bir tekstil fabrikasına gelen hırsızlar ilk önce iş yerinin bulunduğu sokağı yanlarında getirdikleri dubalarla trafiğe kapattı. Yolu trafiğe kapatan hırsızlar sokaktan ayrıldı ancak bir süre sonra yeniden gelen hırsızlar kepenk ve kapının kilidini kırarak iş yerine girdi. Silahlı 4 hırsız yaklaşık 5 dakika içerisinde iş yerinde bulunan ve içerisinde nakit para ve çeklerin olduğu beş yüz kiloluk çelik kasayı alarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan bu anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Alarm çaldığı halde çelik kasayı götürmüşler
Hırsızların ana cadde olmasına rağmen çok rahat harekete ettiklerini ve yolu da trafiğe kapattıklarını belirten iş yeri sahibi Arif Hazan “Pazar sabahı alarm merkezi beni aradı şirketimizden alarm aldığını söyledi. Polis göndermelerini söyledim kendilerine daha sonra ben de polisi aradım. İş yerimin karşısında bulunan komşum ve çalışanımı da aradım ve 15 dakika içerisinde geldim ama hırsızlar alarm çaldığı halde beş dakika içerisinde çelik kasamızı alıp götürmüşler. Yolu kapatmışlar. Fizikleri belli, kaç kişi oldukları belli. Bellerinde silahlar ben nasıl bu kadar rahat olduklarını anlayamıyorum. Bir tanesinin yüzü belli kıyafetleri, aracın markası her şey belli iyi bir inceleme yapılması lazım. Ancak emniyette çok durmadı olayın üzerinde burada bekçi de olabilirdi veya ben erken gelebilirdim. Burada olsak bizi vurabilirlerdi. İllaki birinin ölmesi mi lazım! Yaklaşık 30 bin lira nakit paramız ve 200 bin TL değerinde müşteri ve şahsi çeklerimiz gitti.” İHA