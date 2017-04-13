Bu kadarına da pes

İstanbul Bağcılar ’da Lüks araçla bir tekstil fabrikasına gelen hırsızlar ilk önce iş yerinin bulunduğu sokağı yanlarında getirdikleri dubalarla trafiğe kapattı. Yolu trafiğe kapatan hırsızlar sokaktan ayrıldı ancak bir süre sonra yeniden gelen hırsızlar kepenk ve kapının kilidini kırarak iş yerine girdi. Silahlı 4 hırsız yaklaşık 5 dakika içerisinde iş yerinde bulunan ve içerisinde nakit para ve çeklerin olduğu beş yüz kiloluk çelik kasayı alarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan bu anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Alarm çaldığı halde çelik kasayı götürmüşler