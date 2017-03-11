Bu kaza ucuz atlatıldı

Dün sabah saatlerinde Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesinde ilçe merkezine ilerleyen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile Fadıl B. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerinde kalan B., otomobil sürücüsünün yavaşlamasıyla 20 metre ileride otomobilin üzerinden düştü.

Sürücünün otomobili terk ederek kaçtığı iddia edilirken, motosiklet üzerinde bulunan sürücü Fadıl B. ile Ramazan Ö. yaralandı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle kaza yerinde duran bir otomobil ile hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.