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Bu kazadan ucuz kurtuldular

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:18
Bu kazadan ucuz kurtuldular

Diyarbakır'ın Çermik-Siverek yolu Marho mevkiinde bulunan ve sık sık trafik kazaları meydana geldiği için halk tarafından 'Ölüm virajı' olarak adlandırılan kavşakta kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri tarlaya uçtu. Kazada şans eseri araç sürücülerinin burnu bile kanamadı.

Çermik ilçesinden Başarı Mahallesine giden otomobil ile Siverek yönünden Çermik'e gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Sürücünün ismi öğrenilmeyen  otomobil, çarpışmanın etkisiyle tarlaya uçtu. Kazada her iki otomobilin ön tarafında maddi hasar oluşurken, otomobil sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu. Keskin virajda sık sık kazaların meydana geldiğini belirten sürücüler, bu konuda bir an önce tedbirlerin alınmasını isterken, sürekli bu kavşakta trafik kazalarının yaşandığı hatırlatıldı.

İHA

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