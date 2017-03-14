Bu kez banka yaş tahtaya bastı!

Tekirdağ Çerkezköy’de bir kişi, alacağına karşılık kendisine verilen çeki tahsil etmek istedi. İlgili çek karnesi sahibinin bu hesabı sahte kimlikle açtığı ortaya çıkınca, ödemesi yapılmadı. Alacaklı kişi de çek karnesini veren bankaya dava açtı.

Yargıtay’a uzanan davada, 12.600 TL’lik çek bedelinin faiziyle birlikte banka tarafından ödenmesine karar verildi. Konuyla ilgili olarak hukukçular, bankanın, çek karnesi verdiği kişi hakkında yeterli derecede durum araştırması yapmadığı, gerekli dikkat ve özeni göstermediği gerekçesiyle çıkan zararı ödemek zorunda kaldığını belirtti.

Hukukçular, bu tür nedenlerle ortaya çıkabilecek sorunlardan bankaların direkt sorumlu olacağını vurgularken, bankaların çek hesabı açtığı kişilerin sosyo-ekonomik durumlarını ve kimlik bilgilerini çok daha dikkatli incelemek zorunda olduğunu dile getirdi.

HABER MERKEZİ