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Bu kez onlar tuzağa düştü

Zonguldak'ta yaşlı bir kadın, kendisini dolandırmak isteyen dolandırıcıları polisle işbirliği yapıp yakalattı. 'Kimlik bilginiz FETÖ’nün eline geçti' diyen dolandırıcılar yakayı ele verdi

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:30
Bu kez onlar tuzağa düştü

Zonguldak’ta kendini ‘başkomiser Ahmet’ diye tanıtan dolandırıcı, yaşlı kadını yaklaşık 50 bin lira dolandırmak isterken polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Kilimli ilçesinde oturan S.M. (68) isimli yaşlı kadını arayan dolandırıcı kendini ‘başkomiser Ahmet’ olarak tanıttı. Dolandırıcı, yaşlı kadına, ‘Kimlik bilgileriniz FETÖ/PDY’nin eline geçti, operasyon yapabilmemiz için 50 bin lira lazım’ deyip para istedi.

Dolandırılacağını anlayan yaşlı kadın durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro ekipleri ise yaşlı kadın ile birlikte iki gün boyunca dolandırıcıları izledi. Yapılan plan sonrası harekete geçen ekipler, yaşlı kadının yeniden çağırdığı dolandırıcıların evine gelmesini bekledi. Dolandırıcıların eve geldiğini gören ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Dolandırıcılara baskın yapan ekipler 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Kendini ‘Başkomiser Ahmet’ olarak tanıtan şüpheliler A.E. (29), H.T. (59) ve M.T. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.
İHA

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