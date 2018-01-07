Bu koyunu avlayan yanar

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre DKMP, dünyada sadece Türkiye'de bulunan Anadolu yaban koyununun üzerindeki olumsuz etkileri kaldırıp, bu türü geleceğe taşımak için çalışmalar yapıyor.

Anadolu yaban koyunlarının kaldığı son yer olan Konya-Bozdağ'da bulunan 3 bin 500 hektarlık üretme merkezinde, 2017 envanter çalışmalarına göre yaklaşık 550 yaban koyunu bulunuyor.

Bu merkezin yanı sıra Ankara Nallıhan ve Afyonkarahisar'daki iki ayrı merkezde daha üretim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Konya-Bozdağ'dan nakledilenlerle kurulan Ankara-Nallıhan Üretme Merkezinde yaklaşık 50, Afyonkarahisar-Şuhut Üretme Merkezinde ise yaklaşık 30 yaban koyunu ile yetiştirme çalışmaları sürdürülüyor.

Bu merkezlerde üretilen yaban koyunları, uygun alanlarda tabiata bırakılarak, türün neslinin devam ettirilmesi sağlanıyor. Anadolu koyunlarını kaçak avlayanlar veya onlara zarar verenler 78 bin lira tazminatla cezalandırılıyor.

HABER MERKEZİ