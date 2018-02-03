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Bu yıl FETÖ davalarının çoğu bitecek

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davalarına ilişkin, "2018 yargı yılının sonuna doğru FETÖ'nün hem terör örgütüyle ilgili davaları hem de darbe teşebbüsüyle ilgili davalarının büyük bir bölümü bitmiş olacak ve Türkiye'nin gündeminden kalkmış olacak" dedi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 15:56
Bu yıl FETÖ davalarının çoğu bitecek

Yılmaz, yargıda iş yükünün çok fazla olduğunu ve Türk yargısının sadece FETÖ/PDY davalarıyla uğraşmadığını söyledi.

Türkiye'de 2016 yılında 2 milyon 500 bin ceza davası ile 3 milyon 500 bin hukuk davası görüldüğünü belirten Yılmaz, "Yani Türk yargısı her yıl 6 milyona yakın davayla iştigal ediyor. FETÖ/PDY davaları da bize ekstra yük olarak geldi. Yaklaşık 180'in üzerinde ek mahkemeler kuruldu. 2018 yargı yılının sonuna doğru FETÖ'nün hem terör örgütüyle ilgili davaları hem de darbe teşebbüsüyle ilgili davalarının büyük bir bölümü bitmiş olacak ve Türkiye'nin gündeminden kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.

Adliyelerdeki iş yüküne dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu: "Sadece Ankara Adliyesine günde yaklaşık 80-100 bin kişi geliyor adalet arayışı için. İstanbul Adliyesine günde 150 bin kişi giriyor adalet arayışı için. Kimisi boşanma davası, kimisi ticari dava, kimisi ceza davası, cinayet, hırsızlık ve gasp davası bunlar. Dolayısıyla Türk yargısı hakimiyle, savcısıyla bütün zorluklara rağmen bu davalarla baş etmeye çalışıyor. Alnının akıyla da bu mücadeleyi yürütüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de iyi çalışmalar içerisinde olacağı kesin."

AA

Anahtar Kelimeler:
FetöYargıAdaletHSK
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