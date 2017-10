Büfe yıkımında büyük gerginlik 

Bakırköy’de iş makinelerine saldıranlara polis biber gazı ile müdahale etti. Olay, dün saat 03.00 sıralarında Bakırköy Fahri Korutürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan büfe sahiplerine büfelerin boşaltılması için tebligat gönderildi.

Ancak tebligatların yeni ellerine geçtiklerini ileri süren büfe sahipleri büfeleri boşaltmadı. Yıkım için gelen belediye ekiplerini karşılarında gören bazı büfe çalışanları iş makinelerine taş, sopa ve demirlerle saldırdı. İş makinelerine saldırı üzerine iş makinelerinde bulunan işçiler araçları bırakarak kaçtı.

Olay yerinde bulunan polis ekipleri taş ve sopalarla saldıranlara biber gazıyla karşılık verdi. Olayda bir işçi atılan taş sonucu yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kontrollü olarak büfelerin yanında emniyeti alarak yıkım işlemleri yapıldı.

İş makinelerine saldırı ve polis ekiplerinin gazlı müdahalesi kameraya an be an yansıdı.

Bir büfe sahibinin yakını Mustafa Şahinoğlu, “Yıkım gerekçesi koku yapıyormuş, bir de insanların yaya yolunu kapatıyormuş. Sıkıntı oluyormuş. Gece yatağımdan kalkıp geldim. Malımızı kurtaralım diye geldik. Sabotaj yapmaya gelmedik, malımızı kurtarmaya geldik” ifadelerini kullandı. Öte yandan olaylar sırasında atılan taşlarla iş makineleri büyük zarar gördü.

İHA