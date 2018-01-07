Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.478
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0682
EURO
4.4957

Bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti 

Alışveriş yapan bir kişi, aracına bineceği sırada yerde bir poşet gördü. Poşeti kontrol eden vatandaş, içinde toplam 20 bin lira olduğunu görmesi üzerine polisi aradı. Paranın sahibine ulaşan ekipler düzenledikleri tutanakla parayı teslim etti

07 Ocak 2018 Pazar 17:10
11 Okunma
Bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti 

Bursa’da, otoparkta bir poşetin içinde 20 bin lira bulan dürüst vatandaş, parayı sahibine teslim etti. Olay, Nilüfer’e bağlı bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi.

Alışveriş yapan Murat Güler (41), aracına bineceği sırada yerde bir poşet gördü. Poşeti kontrol eden Güler, içinde toplam 20 bin lira olduğunu gördü. Bunun üzerine Güler polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Güler’in verdiği bilgilerden poşetin düşmüş olabileceği plakaya ulaştı.

Araç sahibi Avukat Suat İnanır’a ulaşan ekipler, kendisiyle telefonla görüştü. Görüşmenin ardından olay yerine gelen İnanır, polisin sorduğu bütün sorulara cevap verdi. Para, imzalanan tutanağın ardından İnanır’a teslim edildi.

 Aracına bineceği sırada poşet gördüğünü belirten Murat Güler, “Arkadaşla aracı çıkarırken bir poşet gördüm. İçinde 20 bin lira para vardı.

Poşeti açtığımda üzerinde yazıyordu. Özel bir firmada şoförüm. Şirketimin işleri için gelmiştim” dedi. Paranın sahibi Suat İnanır, “Parayı düşürdüğümü fark etmedim. Polise ve parayı bulan Murat Güler’e teşekkür ederim. Allah razı olsun. Para müvekkilimindi. Ödeme yapacaktım” diye konuştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AlışverişPoşetVatandaşParaPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşinin bir mezarı olsun istiyor
Eşinin bir mezarı olsun istiyor
İstanbul’da narkotik operasyonu
İstanbul’da narkotik operasyonu
Vale, müşterisine kurşun yağdırdı
Vale, müşterisine kurşun yağdırdı
Adana'da asansör faciası
Adana'da asansör faciası
4 yaşındaki çocuk yem makinesine düştü
4 yaşındaki çocuk yem makinesine düştü
Atıklar otobüs bileti olacak
Atıklar otobüs bileti olacak
Mehmetçik İdlib'i kuşbakışı görecek
Mehmetçik İdlib'i kuşbakışı görecek
Müteahhit bürosuna saldırı: 3 ölü
Müteahhit bürosuna saldırı: 3 ölü
Domates yüklü TIR'dan eroin çıktı
Domates yüklü TIR'dan eroin çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim