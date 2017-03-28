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Bunalımdaki genci intihara teşvik ettiler

Bir üst geçitte intihar girişiminde bulunan işsiz gence yolu kapattırdığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından tepki geldi. Tramvay ve otobüsten inen yolcular intihar girişiminde bulunan gence 'atla' diye bağırdı

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Bunalımdaki genci intihara teşvik ettiler
Antalya’da yolun kapatılmasına kızan vatandaşlar bir üst geçitte intihar girişiminde bulunan gence 'atla' diye bağırdı. Raylı sistem ve otobüsten inen yolcular intihar girişiminde bulunan gence tepki gösterdi.
Olay Sedir Mahallesi Çallı üst geçidinde meydana geldi. Bir süredir işsiz olan ve çeşitli sorunları bulunan Onur H, (19) üst geçidin korkuluklarına çıktı. Gencin ayaklarını sarkıttığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis çevre güvenliği alırken, itfaiye ise şişme branda açtı. Genç, ikna çabalarına yanıt vermeyince raylı sistem ve taşıt trafiği durduruldu. Onur H. ise yanına yaklaşan polisleri görünce sık sık platform üzerinde yer değiştirdi. İtfaiyenin de brandayı bir sağa bir sola götürmesi ilginç görüntüler oluşturdu. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar da olayı film gibi izleyerek cep telefonu kamarası ile kaydetti. Onur H.'nin üst geçitten uzun süre inmemesi üzerine yolcular tramvaydan inmek zorunda kaldı. Yolcular üst geçit altından geçerken, Onur H.'ye tepki gösterdi. Alt durakta otobüs bekleyen yolcular da yolun kapatılması üzerine gence 'atla' diye bağırdı. 
Polis ve vatandaşlar kendini üst geçitteki bir tel halata da bağlayan Onur H.'yi bir anlık dalgınlığından faydalanarak yaka paça çekti. Sağlık ekiplerine de sorun çıkaran Onur H., ifadesi alınmak üzere Bahçeli Polis Merkezine götürüldü. Olayın ardından raylı sistem seferleri devam ederken yol araç trafiğine de açıldı. Şahsın birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. İHA
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