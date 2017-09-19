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Bunu yapanlar insan olamaz

Suriye’deki savaştan kaçarak 3 yıl önce Mersin’e gelen Suriyeli ailenin en küçük çocuğu 5 yaşındaki Muhammed, 25 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu

19 Eylül 2017 Salı 17:11
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Bunu yapanlar insan olamaz

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'nde 5 yaşındaki kayıp çocuk, 25 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu. Suriye’deki savaştan kaçarak 3 yıl önce Kızkalesi’ne gelen Suriyeli ailenin en küçük çocuğu 5 yaşındaki Muhammed D., önceki akşam saatlerinde evine dönmedi. Anne Ranya D. ve diğer yakınları çocuğun bulunması için çevrede arama yaptı. Aramadan sonuç alamayan aile Kızkalesi Polis Merkezi’ne kayıp başvurusu yaptı.

Sabah erken saatlerde Kızkalesi sahil kesiminde bir iş yerinin çalışanı, duşakabini temizlemek istediği sırada, küçük çocuğun cesediyle karşılaştı. Bu sırada sahil kesiminde arama çalışmalarını sürdüren aile fertleri de acı haberle yıkıldı. Şoke olan ve çocuğun babaannesi olduğu belirtilen Emine D., torununun cesedini kucağına alarak sahil kesiminde yaklaşık 200 metre uzaklıktaki nöbetçi polis noktası önüne bıraktı. Sinir krizleri geçirerek gözyaşına boğulan aile fertlerini polis ekipleri güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. Konuşmak istemediklerini belirten aile fertleri, sadece düşmanlarının olmadığını belirttiler.

Olay yeri inceleme ekipleri duşakabin ve çevresinde delil araması yaptı. Savcılık incelemesinde çocuğun defalarca bıçaklandığı belirlendi. Erdemli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk otopsinin ardından çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ise cinayetle ilgili tahkikatı çok yönlü sürdürüyor. İHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeSavaşMersinSuriyeliAileDarbeBıçak
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