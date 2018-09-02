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Bunun adı trafik katliamı   8 ölü

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu trafik faciası yaşandı. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ise ciddiyetini koruyor

02 Eylül 2018 Pazar 20:11
Bunun adı trafik katliamı   8 ölü

Tüm uyarılara rağmen tarım işçilerinin uygun olmayan şartlarda taşınması sonucu yine bir trafik katliamı yaşandı. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Oğuzeli ilçesinden Kilis'in Elbeyli ilçesi istikametine giden, tarım işçilerini taşıyan İbrahim Şahin idaresindeki kamyonet ile Ali Bor yönetimindeki  minibüs çarpıştı. Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi ile 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan 2'sinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gaziantep Valiliği de meydana gelen kazada toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, meydana gelen kazada ölü sayısının 8 olduğu duyuruldu. Açıklamada kazanın Oğuzeli-Elbeyli karayolu Kayacık mevkisinde 27 AAH 618 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 79 DU 351 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana geldiği belirtilirken, her iki araç sürücüsünün de aralarında bulunduğu 8 kişinin öldüğü, toplam 19 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sabah saatlerinde Oğuzeli-Elbeyli karayolu Kayacık mevkiinde 27 AAH 618 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 79 DU 351 plakalı kamyonetin çarpışması neticesinde çift taraflı maddi hasarlı, ölümlü/yaralamalı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada araç sürücüleri ile kamyonetteki tarım işçilerinden toplam 8 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerimizde devam etmektedir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Feci kazada yaşamını yitiren 8 kişiden 7'sinin isimleri ise şöyle: Minibüs şoförü Ali Bor, kamyonet şoförü İbrahim Şahin, Murat Demirel, Mustafa Altunbaş, Sarıya Diken, Hüseyin Deniz, Suriye uyruklu Fatma Molla.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 03.09.2018 11:41
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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