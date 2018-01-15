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Burnu bile kanamadı

Şişli'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, 2 ağaca çarparak takla attı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, burnu bile kanamadan kazayı atlattı 

15 Ocak 2018 Pazartesi 00:02
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Burnu bile kanamadı

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, 2 ağaca çarparak takla attı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, burnu bile kanamadan kazayı atlattı. Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Çağlayan’dan Kasımpaşa istikametine giden Deniz Erişçi idaresindeki 34 GU 8107 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjü aşıp 2 ağaca çarptı. Ters dönen aracın içerisindeki sürücü Erişçi, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Ardından sürücü, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücüyü ambulansa alarak, kontrolden geçirdi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili tutanak tutarak trafiğin akışını sağladı. Kazada aracın çarptığı bir ağaç kırılarak devrilirken, diğer ağaçta zarar gördü. Kazayı gören Ferhat Özdemir, “Buradan aşağıya gelirken, kendisini su birikintisine kaptırdı.

Frene bastı ama kaydı sonra buraya vurdu. Allah'tan öbür tarafa geçmedi, verilmiş sadakası varmış. Bizde çıkartmak çalışırken, kendisini çıkarttı. Herhangi bir yarası yok” dedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.
İHA


  

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ŞişliYolOtomobilAğaçBurun
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