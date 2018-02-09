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Bürokraside görevden alma deprem

Aralarında TPAO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim Şişman olmak üzere çok sayıda bürokrat dün görevinden alındı.

09 Şubat 2018 Cuma 12:36
Bürokraside görevden alma deprem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim Şişman, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Kalın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Yaşar Güçlü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi Salih Başparmak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Demirci ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri Tülay Akyüz görevlerinden alındı.

Görevden alınan diğer bürokratlar şunlar; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Pamukçuoğlu, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, Bakanlık Başmüfettişi Yahya Kırlangıç, Maliye Bakanlığı Adıyaman Defterdarı Orhan Mutluay, Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil Ekinci de başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kamu çalışanlarıGörevden AlmaAtama
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