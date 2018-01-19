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Bursa'da can pazarı

Bursa’da can pazarının yaşandığı ikamet yangınında 3 çocuk, 2’si hamile 7 kadın hastaneye kaldırıldı

19 Ocak 2018 Cuma 17:40
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Bursa'da can pazarı

Yangın, Osmangazi’ye bağlı Başaran Mahallesi Çeşmeönü Sokak’ta meydana geldi. Suriyeli ailenin yaşadığı bir ikamette bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine, itfaiye, polis ve 112 ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Bu sırada içeride olan ve dumandan etkilenen 3’ü çocuk 2’si hamile 7 kadın ambulanslara bindirildi. Dumandan etkilenen çocuk ve kadınlar Çekirge Devlet ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’ne kaldırıldı.

Kadın ve çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yangından etkilenen ve kucağındaki çocuğu bırakmayan bir kadın ise, ambulansa binmek istemedi.

Kaldırımda oturan kadın, 112 ekiplerinin ısrarı üzerine kontrol amacıyla çocuğuyla birlikte ambulansta tedavi edildi. Kadın daha sonra kucağında çocuğuyla tekrar ambulanstan indi. Evin içerisinin kullanılamaz hale geldiği yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.
İHA

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BursaPazarİkametYangınHamileHastane
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