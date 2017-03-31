Bursa'nın Orhangazi ilçesinde takla atan otomobilde 2 genç yaralandı. Kaza önceki akşam Orhangazi-İznik karayolu Üreğil kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mustafa K. (43) idaresindeki 35 HC 7905 plakalı hafif ticari araç İznik istikametinden Orhangazi yönüne seyrederken aynı istikamette giden Uğur Cengiz (26) yönetimindeki 16 VA 118 plakalı otomobili sollamak istedi. Hafif ticari araç sollama esnasında önündeki otomobile arkadan çarpınca kontrolden çıkan otomobil taklalar atmaya başladı. Kaza sonrasında ters dönen otomobilde bulunan sürücü Uğur Cengiz ile yanındaki arkadaşı Oğuzhan Yaşa (24) araç içinde sıkıştı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından araç içinden çıkarılan iki genç olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya neden olduğu belirlenen hafif ticari araç sürücüsü Mustafa K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede kontrol altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. İHA
Bursa'da feci kaza
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde takla atan otomobilde 2 genç yaralandı.
31 Mart 2017 Cuma 14:10
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