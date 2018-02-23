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Bursa'da 'Mavi Balina' alarmı

Türkiye'de 143 kişinin ölümüyle ilişkilendiren Bursa'da ise 16 yaşındaki bir gencin ölümüne sebep olan Mavi Balina" oyunu ile ilgili Bursa İl Emniyet Müdürlüğü araştırma başlattı

23 Şubat 2018 Cuma 17:56
Bursa'da 'Mavi Balina' alarmı

Bursa'da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, 16 yaşındaki A.P. ve B.K. isimli iki lise öğrencisi Mavi Balina isimli oyunu oynadıktan sonra evden aldıkları sandalye ve çamaşır ipiyle dışarıya çıktı.

Gençlerden A.P. sandalyeye çıkarak kendisini iple çevredeki bir halı sahanın demirlerine asarken, arkadaşı B.K. ise olayın ardından kendisini yoldan geçen bir TIR'ın altına atmak istedi. Ancak TIR sürücüsünün durumu fark etmesiyle faciadan dönüldü.

Sinir krizi geçiren B.K. daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu olayın yankıları halen devam ederken Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de internet üzerinden oynanan ve gençleri adeta esir eden "Mavi Balina" oyununu mercek altına aldı.

'Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor'

İl Emniyet Müdürü Osman Ak, katıldığı mevlit sonrası yaptığı açıklamada, oyunla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

Ak, bu tür durumlara karşı Emniyet Müdürlüğü olarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek, "Son günlerde yaşanan olaylar karşısında Emniyet Müdürlüğü olarak gençleri bu tür oyunlara teşvik edecek her türlü şeyi elimizden geldiğince takip ediyoruz.

"Şuan için tam anlamıyla şöyle bir çalışmamız var" dememiz doğru olmaz, biz zamanla çalışmaları arttırdıkça konuyla ilgili bilgilendirme de yapacağız” ifadelerini kullandı. Camide okunan mevlidin ardından Yavuzselim Gençlerbirliği Spor Kulübü’ne ait lokali de ziyaret eden Ak, burada kulübün bünyesinde top koşturan çocuklarla da bir araya geldi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeölümBursaMavi BalinaBursa İl Emniyet Müdürlüğü
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