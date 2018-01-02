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Bursa polisi baronlara göz açtırmadı 

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralık ayında uyuşturucu baronlarına göz açtırmadı

02 Ocak 2018 Salı 17:18
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Bursa polisi baronlara göz açtırmadı 

Yaptıkları operasyonlarla uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası olan Bursa polisi, 2017 Aralık ayı içinde yaptığı 408 operasyonda 508 şüpheli şahıs hakkında işlem yaptı.

124 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan işlem yapılırken, 424 şüpheli hakkında ise kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen 58 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltında bulunduruluyor. Aralık ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 6 kilo esrar, 4 kilo 280 gram metamfetamin, 982 gram sentetik kannabinoid, 620 adet ecstasy tablet, 38 kök kenevir, 2 gram eroin ele geçirildi.

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