Bursa'ya Arap turist yağdı

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Uludağ'da sömestir tatili için tüm hazırlıklar tamamlanırken, otellerdeki doluluk oranı da yüzde 100’e ulaştı.

Uludağ’ın kayak turizmi için en önemli merkezlerden biri olduğuna dikkat çeken TÜRSAB Başkanı Akkuş, “Özellikle Uludağ’ı biz son zamanlarda sadece Türkiye ve Avrupa’ya değil Ortadoğu’ya da tanıtmaya başladık. Özellikle Arap turizminin çok önem verdiğini, Arapların geldiği zaman mutlaka nasıl termallerimizi, şelalelerimizi görmek istiyorsa Uludağ’ı da görmek istiyorlar. Sömestri tatiline Ortadoğu’da, Arap ülkelerinde erken girmesi bizim önümüzü açtı. Karın da erken yağması ile Uludağ’da gerçekten de ciddi bir hareketlilik yaşanmasına sebep oldu” diye konuştu.

HABER MERKEZİ