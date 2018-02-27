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Bursa’da baltalı dehşet 

Bursa’da fabrikada temizlikçi olarak çalışan bir kişi, sırtından baltayla vurularak öldürülmüş halde bulundu

27 Şubat 2018 Salı 17:46
Bursa’da baltalı dehşet 

Olay, Nilüfer’e bağlı Hasanağa Mahallesi’nde meydana geldi. Mesai arkadaşları, 51 yaşındaki 1 çocuk babası Süleyman Kıran’ın işe gelmemesi üzerine şüphelendi. Bunun üzerine Kıran’ın evini kontrol eden arkadaşları, şahsın kapının önünde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde Kıran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Kıran’ın cesedinin yanında balta bulundu. Ekipler, baltayla Kıran’ın arkasından kafasına vurulduğu ihtimali üzerinde duruyor. Kıran’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olayın zanlısını yakalamak için tahkikat başlattı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
BursaFabrikaBalta
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