Zonguldak'ta sabah saatlerinde özel bir okulun anaokulu binasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Yangın sırasında binada öğrencilerin olmaması ise büyük bir faciayı önledi. Yangın, sabah saatlerinde Yayla Mahallesi Kadırga Caddesi üzerindeki bir özel okulda meydana geldi. Okulun anaokulu binasının çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri büyüyen yangına müdahale etti. Yangının artması sebebiyle itfaiye ekipleri takviye edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi de okulun bulunduğu yere gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Yangın sırasında öğrencilerin henüz okula gelmemesi büyük bir faciayı önledi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Büyük bir facia ucuz atlatıldı
Zonguldak'ta sabah saatlerinde özel bir okulun anaokulu binasında yangın çıktı.
23 Mart 2017 Perşembe 15:59
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