Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesi kırsalındaki 18 köyde 5 Mart’ta 7 bin güvenlik görevlisi, 17 helikopter ve çok sayıda zırhlı aracın katılımıyla başlatılan geniş kapsamlı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “14 Salı 2017 Salı günü icra edilen operasyon kapsamında, Lice ilçesi mülki sınırlar içerisindeki 5 köy ve mezralarında toplam 139 ev ve eklentileri ile arazide icra edilen arama faaliyeti neticesinde, bir adet av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Tesis edilen 28 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde, 66 araç ve 952 şahsın sorgulaması yapılmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 sığınak, 2 terörist mevzi tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Teröristlerce 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş bir adet EYP düzeneği tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında, 150 kilogram toz, 240 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 390 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. İHA
Büyük operasyon sürüyor
Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalındaki 18 köyde başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor. Operasyonda, teröristlerce kullanılan 2 sığınak ve 2 mevzi kullanılamaz hale getirilirken, tuzaklanmış 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş bir el yapımı patlayıcı imha edildi
15 Mart 2017 Çarşamba 15:42
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