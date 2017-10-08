Büyükada soruşturmasında flaş gelişme

Şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "Silahlı terör örgütne üye olma" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede, Büyükada'daki toplantıyı Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç'ın organize ettiği ancak Kılıç'ın Bylock kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alındığı diğer şüphelilerin ise Büyükada'da buluşup toplantıya başladıkları anlatıldı.

İddianamede şüphelilerin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü kaosa dönüştürmeye çalıştıkları ve yaşanacak karışıklığı da diğer illere ve ilçelere yaymak istediklerinin amaçladığı iddia edildi.

İddianamede Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hak savunucuları Büyükada’daki bir otelde atölye çalışması sarısında 5 Temmuz’da gözaltına alınmış ve ancak iki hafta sonra mahkemeye çıkartılmışlardı. Soruşturma kapsamında Nalan Erkem, İlknur Üstün, İdil Eser, Veli Acu, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran, İsveç vatandaşı Ali Ghravi ile Alman vatandaşı Peter Steudtner tutuklu bulunuyor.

HABER MERKEZİ