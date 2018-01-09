Büyükelçiliğin sokağına 'Fahreddin Paşa' ismi verildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği önündeki sokağın ismi Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla “Fahreddin Paşa Sokağı”, aynı sokağın girişindeki 609'uncu caddenin ismi de “Medine Müdafii Caddesi” olarak değiştirildi. BAE Ankara Büyükelçiliği artık yazışmalarda, “Medine Müdafii Caddesi Fahreddin Paşa Sokağı” adresini kullanacak. BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed'in, sosyal medyadan Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkan’a hakaret içeren sözler paylaşmasının ardından ilk somut adımı atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, BAE Büyükelçiliği önündeki sokağın isminin “Fahreddin Paşa Sokağı” olarak değiştirileceği müjdesini vermişti. Açıklamanın ardından düzenlenen ilk Meclis toplantısında alınan kararla BAE’nin Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu 613'üncü sokağın ismi “Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirildi. Aynı sokağın girişindeki 609'uncu caddenin isminin ise “Medine Müdafii Caddesi” olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Kararın ardından büyükşehir belediyesine bağlı ekipler tabelaları değiştirdi. İHA



