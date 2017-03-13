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Buz kaplı dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Van'ın Özalp ilçesinde buz kaplı dereye düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Buz kaplı dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
Van'ın Özalp ilçesinde buz kaplı dereye düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, önceki akşam Özalp ilçesine bağlı Günyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. 6 yaşındaki Erkan Çiğdem isimli çocuğun dereye düşerek buzun altına kaybolması sonucu, durum Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, iş makinesinin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu küçük Erkan'ın cansız bedenine ulaştı. Otopsi için küçük Erkan'ın cenazesi Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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VanÖzalp Devlet Hastanesi
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