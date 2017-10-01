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Çakmak gazı hayatına mal oldu

Karabük’te arkadaşı ile birlikte çakmak gazı çeken 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

01 Ekim 2017 Pazar 17:18
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Çakmak gazı hayatına mal oldu

Olay Karabük merkeze bağlı Yeşilmahalle Özdemir Caddesinde yolun kenarında bulunan elektrik trafosunun altında gerçekleşti. Burada arkadaşı Fatih B. (17) ile birlikte çakmak gazı çeken Soner Sivritepe (17) bir müddet sonra komaya girerek hareketsiz olarak yere yığıldı. Bunun üzerine Fatih B. durumu arkadaşlarına ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptıkları kontrolde Soner Siviritepe’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı şekilde çakmak gazı çektiği belirlenen ve durumu ciddi olan Fatih B. ise 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından gencin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada olay yerinde bulunan 3 adet çakmak gazı tüpü ile boş içki kutularını muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
KarabükArkadaşHayat
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