Çakmakla taksiciyi gasp ettiler

Adana 'da bindikleri taksinin sürücüsünü tabanca görünümlü çakmak ve bıçakla etkisiz hale getirip 400 lira parasını gasp eden şahıslar, sürücüye 65 lira yakıt parası verip kaçtı. Olay Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Otogarda taksicilik yapan A.A.'nın (44) yanına gelen E.M.S. (17) ve T.A. (17) Dağlıoğlu Mahallesi'ne gideceklerini söyleyip taksiye bindi. Taksicinin, Dağlıoğlu Mahallesi'ne getirdiği 2 kişi, buradan da Kıbrıs Caddesi'ne gideceklerini söyledi. Kıbrıs Caddesi'ne giderlerken ara sokağa girince şahıslardan E.M.S. (17), taksiciye "Sana bir iyi bir de kötü haberimiz var, iyi haberimiz canını bağışlıyoruz, kötü haberimiz paralarını alacağız" dedi.

Bunun üzerine taksici paralarını vermeyeceğini söyledi. Arka koltukta oturan E.M.S. bıçak çıkartıp sürücünün boğazına dayayarak, "Paraları vermezsen seni öldürürüz" dedi. Bu sırada sürücünün yanında oturan T.A. da tabanca görünümlü çakmağını çıkartıp "Paraları ver yoksa ölürsün, buradan ölün çıkar" diyerek tehdit etti. Korkan sürücü cebindeki bütün parayı T.A.'ya verdi. Sürücü, cebinde para kalmayınca "Ben 65 kilometre yol yaptım, yakıtım biter bana yakıt parası verin" dedi.

Cep telefonunu beğenmediler

Şahıslar önce vermek istemeyince sürücü ile aralarında tartışma çıktı. Zanlılar daha sonra sürücüye acıyarak gasp ettikleri 400 liranın içinden 65 lira yakıt parası verdi. Daha sonra gaspçılar 65 liranın yerine sürücünün cep telefonunu istedi. Sürücü cep telefonunu verdi ancak şahıslar, cep telefonu eski bir telefon olduğu için "Bu mu cep telefonun, yeni telefonun yok mu" diyerek telefonu almayıp olay yerinden kaçtı. Sürücü ise hemen polisi arayıp gasp edildiğini söyledi ve şahısların eşkallerini verdi.

Sürücü bu sırada otogara dönüp başından geçenleri arkadaşlarına anlattı. Taksicinin arkadaşları şahısları tanıdıklarını, kendilerine de gelip yolculuk yapmak için soru sorduklarını, o şahısların tekrar otogara geldiklerini, burada gördüklerini söyledi. Bunun üzerine taksici tekrar 155'i arayarak kendisini gasp edenlerin otogarda olduğunu bildirdi. Bu sırada taksiciyi gören şahıslar kaçıp Kayseri otobüsüne bindi.