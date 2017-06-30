Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi, çaldığı motosikletle kaza yaparak yaşamını yitirdi. Rıfat D'nin (29) kullandığı 09 E 9246 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarpıp devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdığı Rıfat D, yaşamını yitirdi. Hastanede yapılan kan tahlilinde sürücünün 1.9 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, motosikletin olaydan yaklaşık 1 saat önce bir iş yerinin önünden çalındığını tespit etti. İş yerinin güvenlik kamerasının da kaydettiği hırsızlık olayında, Rıfat D'nin tuvalet ihtiyacı bahanesiyle iş yerine girmesi, çalışanlarla bir süre sohbet etmesi ve kapının önündeki motosiklete binerek hızla uzaklaşması anları görülüyor. AA
Çaldığı motosiklette öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi, çaldığı motosikletle kaza yaparak yaşamını yitirdi
30 Haziran 2017 Cuma 14:49
Bu haber kez okundu.