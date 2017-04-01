Çalınan tablolar yuvasına döndü

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü nce, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütünün Ankara’da bulunan Resim Heykel Müze Müdürlüğünden 2005-2007 yılları arasında çaldıkları tarihi ve sanatsal değeri bulunan çok sayıda tabloyu İstanbul’da irtibatlı oldukları şahıslar aracılığıyla piyasaya sürdükleri tespit edildi.

05 Aralık 2013 tarihinde yapılan operasyonda Resim Heykel Müze Müdürlüğünden çalındığı tespit edilen 43 adet tablo ele geçirildi. Bu tablolardan 33’ünün toplam piyasa değerinin 12 milyon 767 bin TL olduğu tespit edildi. 07 Kasım 2014 tarihinde yapılan ikinci operasyonda ise Resim Heykel Müze Müdürlüğünden çalındığı tespit edilen 17 adet tablo ele geçirilirken, şüpheli 18 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 3’ünün mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

2013 ve 2014 yıllarında yapılan operasyonların ardından Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir çalışmaya imza attı. Soruşturma dosyası kapsamında C.B. isimli şahsın elinde Resim Heykel Müze Müdürlüğünden çalındığı değerlendirilen 3 adet tablonun bulunduğu öğrenildi. 29 Mart 2017 tarihinde C.B. ile irtibata geçilerek tarihi eser olduğu değerlendirilen çalıntı 3 adet tabloyu kendi rızası ile teslim etmesi sağlandı.