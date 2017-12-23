Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104

Çalınan trafo Mardin’e getirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nden geçtiğimiz günlerde hırsızlar tarafından düzenlenen sahte irsaliye ile çalınan trafo, Dicle Elektrik A.Ş. görevlileri tarafından Mardin’e getirilerek hizmet vermek üzere yeniden kuruldu

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:44
30 Okunma
Çalınan trafo Mardin’e getirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özel Mahallesi'nden geçtiğimiz günlerde sahte irsaliyeler ile hırsızlar tarafından çalınan trafo emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile bulundu.

30 tonluk trafo dün Şırnak'ın Cizre ilçesindeki TOKİ konutlarının yakında bulunarak yapılan savcılık işlemlerinin ardından Mardin'e getirildi. Yeniden Turgut Özal Mahallesi'nde enerji vermek üzere kurulan trafonun nakliye ve kurulumu 5 saatlik çalışma sonunda tamamlandı.

Özel siparişle yapılan ve yapımı uzun bir zaman gerektiren trafonun çalınmasının basit bir hırsızlık olayı olmadığını değerlendiren Dicle Elektrik yönetimi, kış şartları altında vatandaşlara kesintisiz enerji sunmak üzere yapılan yatırımın engellenmesiyle elektrik şirketi kadar vatandaşların da mağdur olduğunu vurguladı.

Yatırım yapmanın zorluklarına da değinen Dicle Elektrik yönetimi, yatırımların çeşitli nedenlerle engellenmeye çalışılmasını sert bir dille eleştirdi. Trafoyu çalanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çalınan 30 ton ağırlığındaki köşk tipi trafonun bulunmasında nakliye firmasında görevli vinç operatörünün dikkatinin etkili olduğu ortaya çıktı.

Çalıntı trafoyu indirdiği yeri söyleyen operatör, sahte irsaliye belgesi ile gece geç saatte trafoyu yükletmek isteyenlerden şüphelenerek yükleme sırasında cep telefonu ile görüntü çekti. Görüntüleri inceleyen güvenlik güçleri olayı aydınlattı.
İHA

Son Güncelleme: 23.12.2017 16:46
Anahtar Kelimeler:
GörevliDicleHırsızlarKızıltepeMardin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terörün finans kaynağına bir darbe daha
Terörün finans kaynağına bir darbe daha
Doğu Karadeniz’in kaza bilançosu ürkütücü
Doğu Karadeniz’in kaza bilançosu ürkütücü
Sahte MİT’çi yakayı ele verdi
Sahte MİT’çi yakayı ele verdi
Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü
Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü
Otomobilde yanmaktan son anda kurtuldu
Otomobilde yanmaktan son anda kurtuldu
Yaşlı kadın vapurdan denize düştü
Yaşlı kadın vapurdan denize düştü
Erol Mütercimler: ‘Hoş Geldin Atatürk’ü herkes okumalı’
Erol Mütercimler: ‘Hoş Geldin Atatürk’ü herkes okumalı’
OHAL Komisyonu ilk kararını açıkladı
OHAL Komisyonu ilk kararını açıkladı
Meteoroloji uyardı! Marmara'da kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji uyardı! Marmara'da kar yağışı bekleniyor

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim