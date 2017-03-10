Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kent merkezinde binadan düşen cam balkon bir kişiyi ağır yaraladı. Binanın beşinci katından düşen cam balkon, motosiklet ile ara sokaktan geçmekte olan Abdullah Dursun'un üzerine düştü. Beşinci kattan üzerine cam balkonun düşmesi sonucu ağır yaralanan genç, ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dursun'un yapılan ilk müdahalede kafasında ciddi yaralanmaların olduğu belirtildi. Abdullah Dursun'un İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Görgü tanıkları, motosikleti ile geçtiği sırada Abdullah Dursun'un kafasına cam balkon düştüğünü belirterek, "Çok korktuk hemen koştuk, ambulansa haber verdik. Daha önce de burada bu camlar düştü, uyardık ama kimse dinlemedi. İlla birine bir şey mi olmalı" dediler. Öte yandan, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yine fırtına nedeniyle başına briket düştüğü belirtilen ismi öğrenilemeyen bir kişinin de tedavisine devam edildiği belirtildi. İHA
Cam balkon 5. kattan adamın tepesine düştü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kent merkezinde binadan düşen cam balkon bir kişiyi ağır yaraladı.
10 Mart 2017 Cuma 15:36
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