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Cami inşaatında göçük: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde cami inşaatında meydana gelen göçükte 6 kişi yaralandı

14 Mayıs 2018 Pazartesi 15:58
Cami inşaatında göçük: 6 yaralı

Bamyasuyu Mahallesi'ndeki 11 Nisan Camisi'nin inşaatında beton atılması sırasında göçük meydana geldi. Enkaz altında mahsur kalan 6 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan ile Şanlıurfa eğitim ve araştırma hastanelerine kaldırıldı. Olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından cami inşaatı geçici süreyle durduruldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, yaralı işçileri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Yaralıların durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Açar, işçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve temeli yaklaşık bir yıl önce atılan cami, 6 bin metrekarelik alana inşa ediliyor.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2018 16:29
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