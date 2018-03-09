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Çanakkale'de feci kaza

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüs ile süt kamyonetinin  çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır olmak üzere 9 kişi ise yaralandı

09 Mart 2018 Cuma 17:29
Çanakkale'de feci kaza

Facia gibi kaza Ayvacık ilçesine bağlı Bademli Köyü ile Kocaköy köyleri arasında meydana geldi. Gülpınar köyünden aldığı inşaat işçilerini Ayvacık ilçesine çalışmaya götüren Abdurrahman Aydın (35) idaresindeki  17 PH 395 plakalı minibüs ile Selahattin Demir idaresindeki 35 KZ 233 plakalı süt kamyoneti kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası iki araçta hasar meydana geldi.

Kazada işçilerden  Afgan uyruklu 33 yaşındaki  Muhammet Atıf ölürken, her iki aracın sürücüleri Abdurrahman Aydın ve Selahattin Demir ile minibüsteki işçilerden Yakup Hakan, minibüsteki diğer işçiler Tuncay  Hakan, Abdullah Hakan, Mustafa Hakan, Semavi Hakan, İhsan Aydın ve  Mazlum Aydın çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine çağırılan sağlık ekiplerince Ayvacık ve Ezine hastanelerine sevk edildi. Durumu ağır bir yaralı ise  Çanakkale Mehmet Akif  Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İHA

Etiket: Çanakkale, trafik kazası, Ayvecık

Son Güncelleme: 09.03.2018 17:31
Anahtar Kelimeler:
AyvacıkTrafik KazasıÇanakkale
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