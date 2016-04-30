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Canlı bomba patladı, böyle oldu

Bursa’da suç ve suçlu ile mücadelede önemli rol oynayan MOBESE kamera sistemine yenileri ekleniyor. Kamera sayısı bu yıl itibariyle 2 bin 500’e çıkarılacak. Ulucami batı kapısında yaşanan hain saldırının ardından bölgeye ek kameralar monte edilmeye başlandı.

30 Nisan 2016 Cumartesi 14:10
Canlı bomba patladı, böyle oldu
Halk arasında MOBESE olarak bilinen şimdilerde ise KGYS olarak anılan kent güvenlik yönetim sistemi Bursa’da her geçen yıl büyüyor. Sistemin 2011 yılında hizmete girdiği Bursa'nın geneli 132’si hareketli, 372’si sabit olmak üzere 504 kamerayla izlenirken, bu sayının bu yıl 636 ayrı izleme noktasında ilave kameralarla 2 bin 500’e çıkarılacağı öğrenildi.
Bursa’da halen 132’si hareketli, 372’si sabit olmak üzere 504 kamera ile faal olan MOBESE sistemi 5 katına çıkarılacak. Kırmızı ışık ve hız ihlali, plaka tanıma, araç takip, çağrı yönetimi masalarının bulunduğu MOBESE merkezinde söz konusu genişlemeyle ilgili hummalı bir çalışma hakim. 
Halihazırda 145 ayrı bölge kamerasından alınan verilerin şehrin bir ucundan diğer ucuna uzanan 362 kilometrelik fiber optik kablo ağıyla 35 izleme merkezine aktarıldığını belirten KGYS merkezinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Şahin Dizman, Bursa Büyükşehir Belediyesi'yle yapılan iş birliği neticesinde ilin her bölgesini adeta BBG Evi gibi mercek altına alacaklarını ifade etti.

Özel hayata perdelemev 

Almanya’da yaşanan bir olayda MOBESE kameraları tarafından hız ihlali yaptığı tespit edilen bir sürücünün evine gönderilen ceza tutanağına iliştirilen MOBESE fotoğrafının, sürücünün eşi tarafından açılan boşanma davasında delil olarak kullanılmasının ardından MOBESE kullanan ülkelerde perdeleme sistemine gidildiği vurgulanırken “Özel bir yazılımla kamuya açık alanlar ve araç içerisinde sürücü dışındaki kişilerin perdeleme yöntemiyle kapatıldığı sistemin buna izin vermeyerek otomatik perdeleme yaptığı belirtildi. 
MOBESE hizmeti kurulduğu günden bugüne asayiş hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi, suçun önlenmesi, suç faillerinin yakalanması ile ekiplerin sevk ve idaresinde önemli rol oynuyor. Bursa genelinde 2011 yılında 504 kamera ile faaliyete geçen MOBESE hizmetleri, günün teknolojik gelişmeleri ışığında geliştirildi. 2015 yılına gelindiğinde mevcut nokta sayısının 636’ya, kamera sayısının ise 2 bin 500’e çıkarılması için çalışmalara başlandı. 
Öte yandan, 27 Nisan günü kimliği henüz belirlenemeyen kadın teröristin üzerindeki bombayı patlatıp kendisinin ölümüne 8 vatandaşında yaralandığı hain saldırının ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle Ulucami çevresi ile Atatürk Caddesi üzerine yeni kameralar takmaya başladı. Patlamanın yaşandığıb batı kapısını karşıdan gören MOBESE kameralarının bulunduğu direğe de ayrıca ek kamera monte edildi. İHA

Son Güncelleme: 30.04.2016 14:13
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