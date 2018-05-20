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Çarptı arkasına bakmadan kaçtı

Sokak arasında seyreden bir araç 3 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Yoğun trafikten dolayı motosikletlinin hastaneye götürdüğü minik Berkay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

20 Mayıs 2018 Pazar 17:40
Çarptı arkasına bakmadan kaçtı

İstanbul Fatih’te sokak arasında seyreden bir araç 3 yaşındaki Berkay Toksoy’a çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Dedesi, yoğun trafikten dolayı yaralı torununu hastaneye yetiştirmesi için bir motosikletliye verdi. Motosikletlinin hastaneye götürdüğü minik Berkay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde 17 Mayıs günü meydana geldi. 3 yaşındaki Berkay Toksoy, dedesi Bahattin Toksoy’u bakkalın önünde alışveriş yapmak için bekliyordu.

O sırada sokak üzerinde seyreden bir araç, yola çıkan minik çocuğa çarparak hızla olay yerinden kaçtı. Dede Bahattin Toksoy, torunun kucağa alarak aracına bindirdi ve hastaneye götürmek istedi ancak yoğun trafikte kaldı. Bunun üzerine yaralı torununu bir motosiklet sürüsüne veren dede Toksoy, hastaneye yetiştirilmesini istedi. Yardımsever motosiklet sürücüsü minik çocuğu alarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınmak için başka bir hastaneye sevk edilen minik Berkay yolda hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaza ile ilgi çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kazaya karıştığı düşünülen bir kişiyi göz altına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

 'Torunumu motorcuya verdim'

Kazada hayatını kaybeden minik Berkay’ın dedesi Bahattin Toksoy,  “Torunum beni gördü. ‘Markete gel bir şeyler al’ dedi. Burada durdu. Beni bekliyordu. Ben de ufaklığı seviyordum. Baktım top gibi bir ses geldi. Baktığımda çocuk havadaydı. Koştum, çocuğu aldım. Sonra kucağıma aldım. Kendi imkanımla hastaneye götürdüm. Trafik de çok sıkışıktı. Bir motorcu yanımda durdu. Torunumu motorcuya verdim. Benden 10-15 dakika önce vardı” diye konuştu.

Sevk sırasında kalbi durdu

Çocuk yoğun bakımı olmadığı içi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden sevk edildiklerini aktaran dede Bahattin Toksoy, “Ben hastaneye gittiğimde röntgen çekilmişti. Serum takılmıştı. Haseki Hastanesi’nde 3 saate yakın müdahale yapıldı. Çocuk yoğun bakım olmadığı için bizi sevk ettiler. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderken çocuğun kalbi durdu. Kalbi durunca Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne gittik. Gittiğimizde çocuk ölüydü” ifadelerini kullandı.

'Hiç arkasına bakmadan gitti'

Vuran aracın şoförü durup hastaneye gitmiş olsaydı içinin yanmayacağını ifade eden Toksoy, “Bu Allah’ın bir takdiridir. Sanki bir düşman gibi çocuğa vurup kaçtı. O beni yaktı. Hiç arkasına bakmadan gitti" ifadelerini kullandı.
İHA

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