Çarptılar sanıp aracından inince öldürüldü

Konya'da, trafikte yaşanan tartışma sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, merkez Meram ilçesi Gazanfer Mahallesi Küçük Aymanas Caddesi üzerinde meydana geldi.

Orhan Kingütmez (25) idaresindeki 42 FLG 36 plakalı otomobil cadde üzerinde kırmızı ışıkta beklediği sırada Serkan Y. idaresindeki 42 PY 367 plakalı otomobil Orhan Kingütmez’in aracına yaklaştı. Bu sırada aracına çarpıldığını zanneden sürücü Kingütmez araçtan indi ve iki grup arasında sözlü tartışma başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Serkan Y. ile araçta bulunan Ali Ç. (18) otomobilden bıçakla indi. Kavgada Orhan Kingütmez, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Amatör bir kamera tarafından Kingütmez’in yerde yatarken şüphelilerin ise çevrede sakin bir şekilde gezdikleri saniye saniye kaydedildi.

Ağır yaralanarak yere yığılan Kingütmez’i gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ağır yaralı Kingütmez ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Orhan Kingütmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kingütmez’in hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Serkan Y. ile Ali Ç. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İHA