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Çatı işçileri elektriğe kapıldı: 2 ÖLÜ

Adana'da plastik fabrikasında çatı yaparken demir iskelenin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılan 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Ölen işçilerden birinin eşinin ağıtları yürekleri dağladı

23 Mayıs 2018 Çarşamba 17:10
Çatı işçileri elektriğe kapıldı: 2 ÖLÜ

Adana'da plastik fabrikasında çatı yaparken akıma kapılan 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Çatı işleri yapan İbrahim Demir (34), İbrahim Biçer (36) ve Hasan Sabur, D-400 karayolundaki plastik fabrikasında sabah çatı yapım işine başladı.

Bir süre demir iskele ile çatı işine devam eden işçiler fabrikanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattını fark etmedi. Demir iskeleyi yüksek gerilim hattının altına getiren işçiler, iskelenin hatta çarpması sonucu akıma kapıldı.

Çevredeki işçiler kazayı görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demir ve Biçer'in hayatını kaybettiğini, Sabur'un ise yaralandığını belirledi.

İşçi arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

İşçiler beraber çalıştıkları iki arkadaşının feci şekilde ölmesi nedeniyle şoka girdi. Bazı işçiler gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan ve şoka giren işçileri arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Bu arada yaralı Sabur ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

15 günlük bebek yetim kaldı

Bir süre sonra ise Demir'in eşi Durdu, babası Cafer ve kız kardeşi Necla, fabrikada kaza olduğunu öğrenip olay yerine geldi. Ancak polis olay yerinde çalışma yaptığı için aile içeri alınmadı. Demir'in bir yakını demir kapının üzerinden atlayarak içeri girdi. Demir'in eşi Durdu'nun, "İbrahim beni bırakma" diye demire sarılarak ağıt yakması herkesin yüreğini dağladı.

Kız kardeşi Necla Demir de bir süre sonra demir kapının üzerine çıkıp içeri girdi ancak işçiler ve polis onu da güçlükle dışarı çıkardı. Bir süre sonra aileye Demir'in akıma kapılarak hayatını kaybettiği söylendi. Demir'in eşi Durdu bunu duyunca sinir krizi geçirip demir kapıyı yumruklayarak, "İbrahim beni neden bırakıp gittin, neden tehlikeli işlerde onu çalıştırdınız" diye feryat etti.

Kendini yere atan kadın gözyaşlarına boğuldu. İbrahim Demir'in 4 çocuğu olduğu, son çocuğunun 15 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi. Polis gerekli incelemeyi yaptıktan sonra cenazeler adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İHA

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