Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114822
ALTIN
161.881
DOLAR
3.8007
STERLİN
5.2543
EURO
4.6624

Çaykur'dan savunma

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, "Bayan futbol takımına destek vermek günahtır" şeklinde bir söz söylediğiyle ilgili yapılan haberlerin karalama kampanyası olduğunu diler getirdi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:30
Çaykur'dan savunma

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Ardeşen Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur'un değerinin artırılması için mücadele verilen bir dönemde bazı yerel ve ulusal basın yayın organlarında "Bayan futbol takımına destek vermek günahtır" şeklinde bir söz söylediğiyle ilgili yapılan haberlerin karalama kampanyası olduğunu ifade ederek, kendisi üzerinden kuruma zarar vermeye kalkanların büyük vebal ve ihanet içerisinde olduğunu söyledi.

Sütlüoğlu, akşam yapılan açıklamaların, sabah yapanlar tarafından yalanlandığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar' diye atasözü var. Bu yalanı akşam ortaya atanlar sabah, 'Biz yalan söyledik. Böyle bir şey söylemedi' dediler. Bana geldiklerinde '80 milyonun hakkını kullanıyoruz. Verdiğimiz reklamın mutlaka karşılığının olması lazım. Çünkü bu bir reklam parasıdır. Sizin takımınızın böyle bir özelliği var mı, yok mu? Bunu değerlendirmemiz gerekir' demiştim. Bunu takımın başkanı son açıklamasında eksik olsa da söyledi. Yaklaşık 6 aydan uzun bir süre önce bu konuşmayı yapmıştık. Sonrasında Amatör Spor Kulüpler Federasyonu, 'Yardımı bize yapın. Biz tüm amatör kulüplere dağıtalım.' dedi. Biz de bunu kabul ettik ve bütçeyi artırarak federasyona yardım yapmaya karar verdik. İddiada bulunan kadın futbol takımı da bu yapının içerisinde. Yapının içerisinde olan bütün takımlar bu parayı alıyor. Yalan üstüne yalan. Katmerli yalan diye tabir ettikleri bir şey. Bu bir komploydu ve ayaklarına dolandı."

AA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abdülhamid’in torunlarına 'vatandaşlık' sözü
Abdülhamid’in torunlarına 'vatandaşlık' sözü
Polis aracı kaza yaptı 1 ŞEHİT 2 YARALI
Polis aracı kaza yaptı 1 ŞEHİT 2 YARALI
 5 terörist teslim oldu
 5 terörist teslim oldu
En anlamlı uzlaşma
En anlamlı uzlaşma
Durdurulan araçtan 61 kilo uyuşturucu çıktı
Durdurulan araçtan 61 kilo uyuşturucu çıktı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi
Yolcu otobüsü şarampole devrildi
Işıklarda trafik kazası: 4 yaralı
Işıklarda trafik kazası: 4 yaralı
Hafta sonu tatili acı bitti
Hafta sonu tatili acı bitti
Duramayan sürücü ölüme neden oldu
Duramayan sürücü ölüme neden oldu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim