Çaykur'dan savunma

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Ardeşen Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur'un değerinin artırılması için mücadele verilen bir dönemde bazı yerel ve ulusal basın yayın organlarında "Bayan futbol takımına destek vermek günahtır" şeklinde bir söz söylediğiyle ilgili yapılan haberlerin karalama kampanyası olduğunu ifade ederek, kendisi üzerinden kuruma zarar vermeye kalkanların büyük vebal ve ihanet içerisinde olduğunu söyledi.

Sütlüoğlu, akşam yapılan açıklamaların, sabah yapanlar tarafından yalanlandığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar' diye atasözü var. Bu yalanı akşam ortaya atanlar sabah, 'Biz yalan söyledik. Böyle bir şey söylemedi' dediler. Bana geldiklerinde '80 milyonun hakkını kullanıyoruz. Verdiğimiz reklamın mutlaka karşılığının olması lazım. Çünkü bu bir reklam parasıdır. Sizin takımınızın böyle bir özelliği var mı, yok mu? Bunu değerlendirmemiz gerekir' demiştim. Bunu takımın başkanı son açıklamasında eksik olsa da söyledi. Yaklaşık 6 aydan uzun bir süre önce bu konuşmayı yapmıştık. Sonrasında Amatör Spor Kulüpler Federasyonu, 'Yardımı bize yapın. Biz tüm amatör kulüplere dağıtalım.' dedi. Biz de bunu kabul ettik ve bütçeyi artırarak federasyona yardım yapmaya karar verdik. İddiada bulunan kadın futbol takımı da bu yapının içerisinde. Yapının içerisinde olan bütün takımlar bu parayı alıyor. Yalan üstüne yalan. Katmerli yalan diye tabir ettikleri bir şey. Bu bir komploydu ve ayaklarına dolandı."

AA