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Çektiği çakmak gazı sonu oldu

Antalya’da arkadaşının evinde ‘Kafam güzel olsun’ diyerek çakmak gazı çeken 16 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

10 Eylül 2018 Pazartesi 18:13
Çektiği çakmak gazı sonu oldu

Olay, Varsak Karşıyaka Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’ndeki bir evde önceki gece meydana geldi. İddialara göre, gece saat 02.00 sıralarında Mert T., arkadaşı Mustafa G.’nin (18) evine poşete koyduğu 5 adet çakmakla geldi.

Burada arkadaşıyla muhabbet etmeye başlayan T., ‘Kafam güzel olsun’ diyerek yanında getirdiği çakmak gazlarını çekmeye başladı. Bir müddet sonra Mert T.'nin rahatsızlandığını gören Mustafa G., 112’yi aradıktan sonra Mert T.'ye kalp masajı yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşını hayata döndürmeye çalışan Mustafa G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Mert T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

İHA

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